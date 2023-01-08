Böbrek taşının oluşmasını engelleyen 7 muazzam sır! Böbrek hastaları dikkat: Böbreklerdeki zehri atıyor!

Özellikle kökleri içeren bitki özleri, böbrekler üzerinde yük oluşturabilir ve böbrek yetmezliği riskini arttırabilir. Böbrek ağrısı, bireyin böbreklerinin bulunduğu bölgeden kaynaklanan rahatsızlığa verilen isimdir ve bir tıbbi sorunun belirtisidir. Ürolog Dr. Murat Tuğrul Eren Böbrek böbrek taşı hastalarının günde en az 3 litre su içmeleri ve fazla kiloya sahip böbrek taşı hastalarının kilo vermesi gerektiğini söyledi.

Böbrek taşının oluşumunu engelleyen besinler neler? Böbrek taşının oluşmasını engellemek için neler yapılabilir?

Bol Su İçin

Gün içerisinde minimum 2 L su tüketilmelidir. Çay veya kahve gibi tüketilen sıvılardan ziyade su tüketilmesi gereklidir. Okzalat diye nitelendirilen taşların oluşumu gazlı içecek tüketimiyle tetiklenebilir.

Limon Tüketin

Taze limon ya da limon suyunun içerdiği sitrat oluşumunu azaltır. İdrarda bulunan sitrat, taş olumunu önler. Limonu salata ya da çorbaya ekleyerek de tüketebilirsiniz.

Tuzu Azaltın

Aşırı tuz tüketiminden uzak durmalısınız. Eğer tuz tüketimini azaltırsanız kalp, tansiyon gibi problemlerin de önüne geçebilirsiniz

Düzenli Egzersiz Yapın

Hareketsiz kalmamanız çok önemli. Egzersiz yapmak ve ideal kiloya sahip olmak böbrek taşı hastalığı riskini azaltıyor.

Gün içerisinde minimum 45 dakika düzenli egzersiz örneğin yürüyüş yapmak faydalı olacaktır.

Sebze Ağırlıklı Beslenin

Hayvansal protein içeren gıdalar böbrek taşı oluşumu riskini arttırıyor. Bu nedenle sindirim sisteminizi rahatlatıp sebze ağırlıklı beslenerek böbrek taşından korunabilirsiniz.

Aşırı Meyve Tüketmeyin

Kavun, karpuz gibi bol su içeren meyvelerin sıvısında fruktoz bulunur ve bu madde de böbrek taşı oluşumunu arttırır. Bu nedenle dikkat etmelisiniz.

Fast-Food Besinlerden Uzak Durun

Fast-Food besinleri tüketmenin böbrek taşı oluşumunu arttırdığı bilinmektedir. Bu nedenle uzak durmanız yararınıza olacaktır.

Özellikle şunu da belirtmeliyiz ki; uzun süre fast food yiyecekler tüketmek sağlığınızı ciddi ölçüde etkileyebilir. Karaciğer yağlanmasının sebeplerinden biri de fast food besinlerin sıklıkla tüketilmesi ve akşam uyumadan önce meyve tüketilmesidir.

Peki böbrek taşı neden olur, belirtileri ve tedavisi nasıl? Sizler için araştırdık.

Böbrek taşı olan hastalarda en sık görülen şikayet ağrıdır. Bazı hastalarda ağrı fark edilmeyecek kadar hafif düzeydeyken, bazılarında son derece şiddetli olabiliyor. Hastalık bugüne kadar erkeklerde daha çok görülse de, son yıllarda özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar ve kadınlarda artış gösteriyor. Böbrek Hastalıkları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Böbrek taşı belirtileri

-İdrar yaparken ağrı

-İdrarda kan.

-Mide bulantısı ya da kusma.

-Sık idrara çıkma.

-Az miktarlarda idrar yapma veya idrar yapma zorluğu.

-Ateş ve titreme.

Böbrek taşı nasıl düşürülür? 5 mm'nin altındaki taşlar kendiliğinden düşebilir. Bol su ve hareket taşların düşmesine yardımcı olur. Üreter kanallarını genişletici İlaç tedavisi ile taş düşürmek mümkün. 5 mm üstü taşları da operasyon yolu ile düşürülmektedir. Böbrek taşı öldürmemekte ancak birçok hastalığı tetiklemesi nedeni ile ölüm riskini doğurmaktadır.

Böbrek taşı düşürmenin en kolay yolu

Böbrek taşı düşürmenin en kolay yolu bol sıvı tüketimidir. Bunların yanında ağrı kesici ve antispazmodik ilaç tedavisi böbrek taşı düşürmeyi kolaylaştırır. Hekimler küçük çaptaki taşlar için düzenli ilaç kullanarak idrar yolundan böbrek taşlarını atmanızı sağlarlar.

Kan tahlilleri ile de idrar yolu iltihabı olup olmadığı belirlenir. Eğer iltihap ve tıkanıklık yoksa taşın düşürülmesini kolaylaştırıcı tedavi uygulanır. 7-8 mm altındaki taşlar çoğunlukla düşer. Eğer iltihap ve idrar yollarında tıkanıklık söz konusu ise acilen üst idrar yollarındaki basıncın düşürülmesi gerekir.

Erik böbrek taşı

Hayvansal kaynaklı protein, kırmızı erik ve mürdüm eriği idrarı asit yapar ve oksalat taşlarının çökmesi uygun hale gelir. O yüzden hayvansal kaynaklı proteini mümkün olduğu kadar günlük gereksinimi aşmayacak kadar öneriliyor. Uzmanına başvurunuz.

Böbrek taşı ne kadar sürede tekrarlar?

Tedavi edilen böbrek taşları 5 yıl içerisinde tekrarlayabilir. Genetik yatkınlık, soy, ırk, erkek cinsiyeti, coğrafi bölge, iklim, meslek ve beslenme taş oluşumunda önemli faktörleri oluşturuyor.

Böbrek taşı Düştükten sonra ne yapılmalı? Böbrek taşı ne düşürür?

Böbrek taşı nasıl düşürülür? 5 mm'nin altındaki taşlar kendiliğinden düşebilir. Bol su ve hareket taşların düşmesine yardımcı olur. Üreter kanallarını genişletici İlaç tedavisi ile taş düşürmek mümkün. 5 mm üstü taşları da operasyon yolu ile düşürülmektedir.

Böbrek taşı resmi

Çilek böbrek taşı yapar mı?

Kalsiyumlu gıdalar, çilek ve kuruyemiş taş yapar: YANLIŞ! Kişide taş oluşumu genetiktir ve her tür yiyecek taş yapabilir. Önlemi bol sıvı tüketmekten geçmektedir. Çok su içmek böbrekleri yorar: YANLIŞ!

Böbrek taşına süt iyi gelir mi?

Süt: Süt kalsiyum ve protein bakımından en zengin gıdalardan biridir. Böbrek taşının düşmesine yardımcı olan süt oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. Kalsiyum ağırlıklı beslenerek böbrek taşı oluşumunu engelleyebilirsiniz.

İğde suyu böbrek taşını düşürür mü?

Doğada yetişen birçok gıda gibi, iğdenin de vücut direncini artırdığı biliniyor. İğde özellikle böbrek taşını düşürme anlamında etkilidir. İnsanlar en çok böbrek taşı düşürmek için iğde alıyor.

Böbrek taşını ne eritir?

Bir bardak suyun içine iki yemek kaşığı elma sirkesi ilave ederek tüketebilirsiniz. Böbrek taşından kaynaklanan ağrılarınızın da böylece önüne geçebilirsiniz. Elma sirkesi en etkili çözümlerden biridir. Elma sirkesi var olan böbrek taşının da erimesini sağlar

Kanala düşen böbrek taşı kaç günde düşer?

Bunlar: Taşın boyutu (özellikle enine boyutu) 6 mm ve altında ise ilaç tedavisi yardımı ile 15 gün içinde kendiliğinden düşmesinin ihtimali %65-70 civarındadır.