BMW’den yeni 1.6 lt hibrit 520i Sedan! İşte fiyatı

BMW, Türkiye pazarındaki varlığını pekiştirmek ve müşterilerine daha geniş seçenekler sunmak için 5 Serisi Sedan ailesine yeni bir üye ekledi: Yeni BMW 520i Sedan. Bu yeni versiyon, özellikle yakıt ekonomisi ve performansı bir arada arayanlar için öne çıkıyor. 1.6 litrelik mild-hybrid benzinli motor seçeneğiyle 520i Sedan, hem güç hem de verimlilik sunuyor.

Yeni BMW 1.6 lt hibrit 520i Sedan neler sunuyor?

190 beygir güç ve 310 Nm tork üreten 4 silindirli motor, 8 ileri Steptronic şanzımanla kusursuz bir uyum içinde çalışarak otomobili 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.9 saniyede ulaştırıyor. Mild-hybrid teknolojisi ise yakıt tüketimini ve emisyon değerlerini minimize ederek hem çevreye hem de sürücünün bütçesine katkıda bulunuyor.

Yeni BMW 520i Sedan, markanın güncel tasarım dilini yansıtan dinamik ve şık hatlara sahip. Yenilenen BMW Böbrek Izgaraları, keskin hatlı farlar ve sportif tampon tasarımı, otomobile modern ve güçlü bir görünüm kazandırıyor. İç mekanda ise konfor ve lüks ön planda tutulmuş. Sürücü odaklı kokpit tasarımı, yüksek kaliteli malzemelerle buluşarak premium bir atmosfer oluşturuyor.

12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 14.9 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, sürücünün tüm ihtiyaç duyduğu bilgilere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Yeni nesil BMW Interaction Bar, araç içi deneyimi zenginleştirirken, sesli komut sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri ise güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni BMW 520i Sedan, standart olarak sunduğu zengin donanım paketiyle de fark oluşturuyor. Adaptif LED farlar, panoramik cam tavan, ön koltuk havalandırma, Harman Kardon ses sistemi, kablosuz şarj, Head-up Display gibi özellikler, konfor ve güvenliği en üst seviyeye taşıyor.

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(Kaynak: shiftdelete.net)