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BMW’den ağustos ayına yeni modeller

Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin merakla beklenen modelleri Yeni BMW 3 Serisi ve Yeni BMW X1’i otomobilseverlerin beğenisine sunduğu Ağustos ayında, kaçırılmayacak cazip fırsatlar sunuyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:27
BMW’den ağustos ayına yeni modeller

Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin merakla beklenen modelleri Yeni BMW 3 Serisi ve Yeni BMW X1’i otomobilseverlerin beğenisine sunduğu Ağustos ayında, kaçırılmayacak cazip fırsatlar sunuyor.

8 ayrı model

BMW tutkunlarının, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarına gelerek yakından inceleyebileceği Yeni BMW 3 Serisi ve Yeni BMW X1’in yanı sıra; BMW X3, 520i, 418i, i3, i8 ve 740Le modellerinde ağustos ayı boyunca geçerli olacak avantajlı satın alma imkânı tanıyor.

Avantajlı Takas İndirimi

Ağustos ayı boyunca pek çok BMW modelinde sunulan takas desteği ile birlikte BMW X3 modellerinde 20.000 TL’ye, BMW 520i’de ise 10.000 TL’ye varan cazip takas desteği sunuluyor.

Ayrıca hayalindeki BMW’yi online olarak satın almak isteyen BMW tutkunları, “BMW’ni Bul” üzerinden istedikleri BMW modelini bularak rezerve edebiliyorlar.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:27
  1. Borusan Otomotiv
  2. Türkiye distribütörü
  3. BMW
  4. Yeni BMW 3 Serisi
  5. Yeni BMW X1

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