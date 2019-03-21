BMW'de Türkçe yasağı skandalı büyüyor! O isim ifadeye çağrıldı

Alman otomobil üreticisi Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft'ın (BMW) bir fabrikasında çalışan bir ustabaşı, skandal bir karara imza atarak şirkette çalışan Türk vatandaşların kendi aralarında Türkçe konuşmasına yasak getirmişti. BMW, iddiaları yalanlamıştı ancak yasağın kaldırılmasını isteyen Murat Yılmaz'ı çıkışını vermek için ifadeye çağırdı.

BMW'nin Münih kenti yakılarındaki Garching Fabrikası'nda bir vardiyada bir ustabaşı, Türk çalışanların kendi aralarında Türkçe konuşmalarını yasaklamıştı. 50 farklı milletten 7 bin kişinin çalıştığı fabrikada Türkçe konuşmaya getirilen yasak, çalışanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Alman Bild gazetesi tarafından yapılan haberde Türkçe konuşma yasağının kapsama alanının fabrikanın sosyal alanlarını da içine aldığı bildirildi. Ustabaşı tarafından getirilen yasak fabrikada çalışan Türk isçilerine Türkçe olarak iletildi.

BMW'nin insan kaynakları bölümü de getirilen yasak karşısında çalışanların yanında yer alarak Türkçe konuşma yasağına karşı çıktı. Ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirten Türk işçileri, ustabaşının keyfi uygulamasını sendikaya şikayet etti. Sendika da yaşanılan yasak üzerine böyle bir uygulamanın kanunsuz olduğunu açıkladı.

Yalanlama geldi

Bavyera Motor Tesisleri (BMW)'nin Garching tesislerinde 'Türkçe konuşma yasağı' getirildiğine dair iddialara dair işletmeden açıklama geldi.

Yaşanılan Türkçe yasağı olayını araştırdıklarını açıklayan BMW Sözcüsü Jochen Frey, BMW'nin çalışanların iş yerinde kendi aralarında hangi dili kullanacakları konusunda bir mecburiyet olmadığını, çalışırken herkesin anlaşabilmesi için ortak dilin Almanca olmasının gerektiğini söyledi.

Frey, "Bize de intikal ettirilen, bir vardiya ustabaşımızın 20 kişilik Türklerden oluşan mesai grup arkadaşlarına 'Burada sadece Almanca konuşacaksınız' talebi olmuş. Biz de bunu duyar duymaz işletme olarak derhal harekete geçip bu tür bir yasağın bırakın sosyal tesisleri kapsamasını, işyerinde bile asla olamayacağını tüm birimlerimize anlaşılır kesin ve net bir dille ifade ettik" derken, sadece herkesin katıldığı 'genel çalışma toplantılarında' Almanca konuşulmasından yana olduklarını belirterek, 'yasak' iddialarını yalanladı.

Kaldırılmasını isteyen işten çıkarılacak

Türkçe yasağını BMW yöneticilerine şikayet eden Türkiye kökenli iş yeri temsilcisi Murat Yılmaz, "İş yerinde 20 Türkiye kökenli arkadaş ustabaşının kendilerine Türkçe yasağı getirdiği şikayetinde bulundu. Ben inanamadım. Ancak olayın doğru olduğunu görünce insan kaynaklarına bir mail yazıp gönderdim. Mailde, ileride fabrikada çalışan başka milletten işçilere de ana dil yasağı getirilebileceği tehlikesine dikkati çekip, Türkçe yasağının kaldırılmasını istedim. Ancak bir gelişme olmadı. Olayın kamuoyuna yansıması üzerine de iş yeri temsilciliği işten çıkış vermek için beni ifadeye çağırdı. Çıkışımı işçi temsilciliğinin oy çoğunluğuyla onayladığını öğrendim. Ben ifade vermeye gitmedim. Doğrudan avukatıma başvurdum. Türkçe konuşma yasağı getiren ustabaşı işinde kalırken, şikayet ettiğim için beni işten çıkarmak istiyorlar." dedi.

Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, Türkçe yaşasağıyla ilgili şikayetin kendilerine de intikal etmesi üzerine BMW'den yazılı bilgi talebinde bulundu.

"BMW ırkçığı kabul edemez"

Alman otomobil üreticisi BMW'de Türkçenin yasaklanmasının ardından ırkçılığa karşı tepki gösterenlerin işten çıkarılmasına AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "BMW ırkçılığı görmezden gelemez" diyerek tepki gösterdi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, BMW'de yaşanılan ırkçı söylemler karşısında tepki gösteren taşeron firma işçisinin işine son verilmesini de eleştirerek, "BMW, çalışanları arasında 'Bimbo', 'Zenci', 'Çingene' veya 'Yahudi' gibi ırkçı yaftaların, günlük iş hayatında kullanılması ve NSU kurbanlarıyla ilgili 'Birkaç 'kanake' daha azaldı' gibi yorumlarla dalga geçmesine yönelik nasıl bir tutum sergileyecek? BMW, zihniyetlerini açıkça gösteren ırkçı parti AfD yandaşlarına karşı nasıl bir muamelede bulunacak? Irkçılığı besleyen veya görmezden gelen firma yöneticileri uyarılacak mı? Irkçı söyleminden dolayı çıkış verilmiş bir çalışan var mı? Buna karşı tepki gösteren bir çalışana çıkış verilmesiyse ayrı bir skandaldır" ifadelerini kullandı.

"Sınırı aşan bir tutum"

Yeneroğlu, ardı ardına yaşanan ırkçı uygulamalar nedeniyle BMW işletmelerinde aşılması gereken bir ırkçılık sorunu olduğunu belirterek, "BMW, yaşanan ırkçılık sorununa karşı ne yapacak? Günlük olarak yaşanan nefreti görmezden gelip, olanları sümen altı mı edecek? Yoksa buna karşı bir girişimde bulunarak ırkçı çalışanlara ceza verip bu zihniyetin BMW'de yerinin olmadığını mı gösterecek? BMW firmasının bazı işletmelerinde yabancılara, Müslümanlara ve Yahudilere karşı nefretin günlük iş hayatında görülmesi ve BMW'nin tam da buna karşı mücadele eden bir çalışanına çıkış vermesinin dışında hiçbir adım atmaması, sınırı aşan bir tutumdur" diyerek tedbir alınmasını istedi.

Yeneroğlu, "BMW, ırkçılığa karşı şikayette bulunarak tepki gösteren işçinin tekrar işe alınması noktasında da bir açıklama borçludur. Söz konusu firma ilk tavrını bu noktada gösterebilir. Bu konular netlik kazanana kadar biz de gelişmelerin takipçisi olacağız" diye konuştu.