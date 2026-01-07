BMW’de düşük emisyon yüzde 52’ye ulaştı

Borusan Otomotiv-BMW sponsorluğunda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü gazeteci Afşin Yurdakul üstlendi. Panelde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, otomotiv endüstrisinin tarihindeki en büyük dönüşüm sürecinden geçtiğini vurguladı. Tiftik, “Elektrikli, bağlantılı, otonom ve paylaşımlı araçlar artık sadece bir trend değil; yeni mobilite düzenini tanımlayan ana unsurlar. Türkiye’de bu yıl elektrikli araçların toplam pazar içindeki payının yaklaşık yüzde 18’e ulaşmasını bekliyoruz. Bu da yaklaşık 200 bin adetlik bir hacme karşılık geliyor. Sektörde bu alanda kısa sürede güçlü bir büyüme gözlemledik” dedi.

Borusan Otomotiv Grubu’nun elektrifikasyon vizyonuna değinen Tiftik, “2019 yılında Türkiye’de otomotiv sektörünün elektrifikasyon dönüşümüne öncülük etme hedefi koyduk. Bugün BMW portföyümüzde düşük emisyonlu araçların payı yüzde 52’ye ulaştı. 2030’a geldiğimizde toplam BMW ve MINI satışlarımızın yüzde 75’inin düşük veya sıfır emisyonlu araçlardan oluşmasını hedefliyoruz. Bu dönüşümün hem sektör hem de toplum için güçlü bir fırsat sunduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

BMW Group’un bireysel mobilitede yeni bir dönemi temsil eden Neue Klasse konseptine de değinen Tiftik, “Neue Klasse sadece yeni bir araç platformu değil; önceki jenerasyona kıyasla uzun dönem kullanımda yüzde 34’e varan karbon ayak izi azaltımı sunan bir teknoloji ekosistemi. Elektrifikasyon, yazılım ve veri odaklı araç mimarisi, yapay zekâ destekli sürüş deneyimi ve geri dönüştürülmüş malzemelerin yoğun kullanımı sürdürülebilirliği teknolojiyle bütünleştiriyor. Bu platformun temsilcisi olacak her modelimiz sürdürülebilir mobilitenin geleceğini ortaya koyacak” diye konuştu.