BMW’nin büyük elektrikli SUV modeli geçtiğimiz günlerde konpset yüzüyle tanıtımı yapılmıştı. Şimdi ise aracın Türkiye yollarına ne zaman çıkacağı belirlendi.

BMW’nin yeni elektrikli SUV modeli İX, 500 beygirlik elektrikli motoruyla kullanıcılarına kavuşacak. Bu büyük SUV 0’dan 100 km/s hıza 5 saniye gibi oldukça kısa sürede çıkış gösterebilecek. WLTP standartlarına göre 600 kilometreden fazla sürüş imkanı sunan bu araç hızlı şarj istasyonlarında %80 doluma 40 dakika içerisinde varabilecek. Hatta 10 dakikalık şarjla 120 kilometreden fazla menzili olacak.

Yeni BMW İX3 ülkemize Borusan Otomotiv distribütörlüğünde getirilecek. Yeni BMW İX3’in seri üretim öncesinde son testlerini en ağır şartlarda ve soğuk hava koşullarında sürdürmek adına Norveç’in Magerøya adasındaki Kuzey Burnu’nda son kontrolleri yapılmaktadır. Elektrikli motorun en ağır şartlarda sorunsuz çalışması adına bu testler yapılmaktadır. BMW’nin dayanıklılık konusunda rakiplerinin gerisinde kalmaması isteniyor. Yakın zamanda yollara çıkan Porsche Taycan modeli de birkaç yıl en ağır testlerden geçerek kullanıcılarına kavuşmuştu.

Yeni BMW iX Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

BMW İX, Bavyeralı firmanın Almanya’daki Dingolfing fabrikasında üretimi yapılacak. Türkiye yollarına da 2021 yılının son çeyreğinde çıkarılması planlanıyor.