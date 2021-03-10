BMW 6 Serisi Gran Turismo satışta
BMW’nin, lüksü ferah bir sürüş keyfi ile buluşturan modeli Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle Türkiye’de yollarla buluşuyor.
Yeni BMW 630i Gran Turismo, 1.404.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini alıyor. Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, dinamik tasarımı, yekpare Böbrek Izgaraları ve BMW Laserlight farları ile dikkatleri çekiyor. Ülkemizde TwinPower Turbo teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak.