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Otomotiv BMW 6 Serisi Gran Turismo satışta
Otomotiv

BMW 6 Serisi Gran Turismo satışta

BMW’nin, lüksü ferah bir sürüş keyfi ile buluşturan modeli Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle Türkiye’de yollarla buluşuyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:39:00 -
BMW 6 Serisi Gran Turismo satışta

Yeni BMW 630i Gran Turismo, 1.404.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini alıyor. Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, dinamik tasarımı, yekpare Böbrek Izgaraları ve BMW Laserlight farları ile dikkatleri çekiyor. Ülkemizde TwinPower Turbo teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak.

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