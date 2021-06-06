BMS Çelik Hasır talep toplamaya başladı
Türkiye’nin demir-çelik ihracatçı şirketlerinden olan BMS Çelik Hasır’ın halka arzının talep toplama aşamasına gelindi.
InvestAZ Yatırım tarafından halka arz edilen BMS Çelik Hasır 4.87 TL fiyatla Borsa İstanbul’da dünden itibaren talep toplamaya başladı. Halka arza katılmak için yatırımcıların BMSCH.HE kodu ile taleplerini Borsa İstanbul’a iletmeleri gerekiyor. Halka arz gelirleriyle yeni yatırımlar yapmaya devam edileceği açıklanan Şirketin Türkiye’nin bu alandaki ihracatında payı yüzde 30’lara ulaşıyor.