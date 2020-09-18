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Aktüel BM'nin Yemen Temsilcisi Griffiths, Cenevre'de tarafların müzakerelere başladığını açıkladı
Aktüel

BM'nin Yemen Temsilcisi Griffiths, Cenevre'de tarafların müzakerelere başladığını açıkladı

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular hakkında görüşmeler yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:52:25 -
BM'nin Yemen Temsilcisi Griffiths, Cenevre'de tarafların müzakerelere başladığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Cenevre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında müzakerelerin başladığını duyurdu.

Griffiths Twitter hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasındaki görüşmelerin İsviçre'nin Cenevre kentinde esir ve tutuklular konusunda yürütüldüğünü açıkladı.

Toplantıya ev sahipliği yaptığı için İsviçre'ye ve toplantının BM ile birlikte eş başkanlığını yapan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teşekkür eden Griffiths, "Taraflara mesajım: müzakereleri tamamlayın, tutukluları süratle serbest bırakın ve binlerce Yemenli aileyi huzura erdirin." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.

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