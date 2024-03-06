BM’nin satılmış ismi İsrail yalanlarına sarıldı

Ekibiyle 29 Ocak-14 Şubat’ta İsrail ve Batı Yaka’ya gittiklerini belirten Patten, aralarında bakanlık yetkilileri ve İsrail güvenlik güçlerinin de bulunduğu İsrailli kurumlarla 33 toplantı yaptıklarını, askeri üs, morg ve 7 Ekim saldırıları sırasında cinsel şiddet iddialarının bulunduğu farklı alanları dolaştıklarını kaydetti. İsrail’in Hamas’a yönelik tecavüz suçlamalarına inanan Patten, “7 Ekim’de cinsel saldırıya uğrayan kimseyle mülakat yapamadık” dedi. Sonrasında ise “Toplanılan bilgiler uyarınca 7 Ekim saldırıları esnasında Nova Müzik Festivali, 232 No’lu Yol ve Reim Beeri’de tecavüz ve toplu tecavüz gibi çatışmaya dayalı cinsel şiddetin gerçekleştiğine inanmak için haklı gerekçeler bulunuyor” diyerek, siyonistlerin yalanlarını doğrular şekilde konuştu.

İsrail’in sözcüsü gibi konuşan satılmış Patten, aynı zamanda esirlere yönelik cinsel şiddetin gerçekleştiğine ve halihazırda tutulan esirlere yönelik söz konusu uygulamaların devam ettiğine inanmak için de “haklı gerekçeler” bulunduğunu savunurken, bırakılan esirlerin iyi muamele gördüklerine yönelik açıklamalarını ise görmezden geldi. Patten, basının çelişkilerle dolu raporuna yönelik soruları da yine ezberlediği ifadelerle açıklamaya çalıştı.