BM’nin raporunda çarpıcı detay! Hindistan Çin’i sollayacak

Birleşmiş Milletler'in (BM) hazırladığı son rapora göre, Hindistan nüfus bakımından 10 yıl içinde Çin'i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi olacak.

İki ülke şu anda dünya nüfusunun yüzde 38'ini oluşturuyor. Çin'de 1,43 milyar kişi yaşarken, Hindistan'ın nüfusuysa 1,37 milyarı buluyor.

Öte yandan BM'nin yayımladığı 2019 Dünya Nüfusu adlı raporda, Hindistan'ın 2027'den itibaren Çin'i geçeceği belirtiliyor.

Independent'ın haberine göre; söz konusu değişimin Çin'deki ölüm oranının, doğum oranını aşması sonucu gerçekleşeceği düşünülüyor. Buna göre, Çin nüfusu 2019-2050 döneminde 31,4 milyon azalacak.

Raporda ayrıca, gezegenin nüfusunun da 2050'ye kadar 9,7 milyara, yüzyılın sonundaysa 11 milyara ulaşacağı ifade ediliyor.

Bu arada önümüzdeki 30 yıl içinde 733 milyon nüfusa ulaşacak Nijerya'nın, Hindistan ve Çin'i takip etmesi bekleniyor. ABD 434 milyonla dördüncü sırada yer alırken, Pakistan'ın da 404 milyon nüfusla beşinci sırada olacağı öngörülüyor.

BM raporu ayrıca, Sahra Altı Afrika nüfusunun 2050'ye kadar ikiye katlanacağını işaret ediyor.

En büyük nüfus artışı göstermesi beklenen 9 ülke şunlar:

Hindistan, Nijerya, Pakistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Tanzanya, Endonezya, Mısır ve ABD.

BM Ekonomik ve Sosyal Konulardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Liu Zhenmin'e göre, en hızlı nüfus artışının görüleceği ülkelerin çoğu, söz konusu artışın yoksullukla mücadele, eşitlik, sağlık ve eğitim sistemini güçlendirme gibi konularda ilave zorluklar yükleyeceği en yoksul ülkeleri oluşturuyor.