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Gündem BM'nin ofisi İstanbul'a taşınıyor
Gündem

BM'nin ofisi İstanbul'a taşınıyor

BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin (OCHA) İstanbul'a taşınması anlaşmasına ilişkin, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Küresel insani konulardaki öncü konumumuzun teyididir" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 00:29:00 -
BM'nin ofisi İstanbul'a taşınıyor

Dışişleri Bakanlığı BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin (OCHA) İstanbul'a taşınmasını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin Cenevre'de küresel operasyonlardan sorumlu mevcudiyetinin İstanbul'a taşınmasını öngören ev sahibi ülke anlaşması bugün New York'ta imzalanmıştır. Söz konusu gelişme, İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde girişimci ve insani dış politikamızda atılmış somut bir adımdır. Suriye krizinin insani boyutunda ve genel olarak çok taraflı dış politikamızın icrasında temel uluslararası ortaklarımızdan birisi olan OCHA'nın bu yöndeki kararı uluslararası toplumun ülkemize duyduğu güvenin tezahürü ve küresel insani konulardaki öncü konumumuzun teyididir" ifadelerine yer verildi.

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