BM'nin kritik ismi Ankara'ya geliyor Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceği öğrenildi.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceği öğrenildi. Ayrıntılar geliyor...

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