BM’nin 'aile raporu’na tokat gibi cevap! "Çürümüş Batı'dan akıl almaya muhtaç değiliz"

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

Toplum ve aile yapısını bozmayı ve nesilleri ifsat etmeyi hedefleyen BM ve benzeri uluslararası kuruluşlar, her yıl yayınladıkları uyduruk raporlarla ülkelerin yasa sistemini etkilemeye çalışıyor. BM Kadın Birimi’nin, kadınlar için en tehlikeli yerin kendi evleri olduğunu öne süren 'Değişen Dünyada Aile' konulu uyduruk raporuna Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV)’dan tepki geldi. KASAV konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Batıda çökmüş ve çürümüş aile içi ilişkilerden referansla kendi sorunlarımıza çare bulamayız. Kapitalist dünya görüşünün etkisinde kalarak kadının statüsünün ve konumunun sadece ev dışında çalışmasıyla güçleneceği algısının dayatılması, kadın sorunlarını çözmediği gibi yeni sorunlara kapı aralamaktadır.” denildi.

Merhamet ve adalete dayalı bir aile kültürüne inanıyoruz

Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV)’dan yapılan açıklamada; “Aileyi anne, baba, çocuklar, büyük ebeveynlerden ve diğer aile bireylerinden oluşan bir bütün olarak görür. Aile bireyleri arasındaki ilişkilerin, inancımıza, kültürümüze, insafa, merhamete, adalete ve yardımlaşmaya dayalı olarak devam ettirilmesine önem verir. Çocukların büyüdüğü, yaşlıların dinlendiği, hasta ve engellilerin bakıldığı tüm bireylerin huzur bulduğu sığınak olduğuna inanır. KASAV, kuruluşundan itibaren ailede sevgi, saygı ve merhametin devamı için gerekli çalışmaları desteklemiştir. Milli ve manevi değerleri benimseyen sağlıkçılardan oluşan bir vakıf olarak ailede üreme sağlığı ve cinsel sağlık başta olmak üzere tüm sağlık konularında, aile içi iletişimi güçlendirecek, ailenin bilgi, bilinç ve farkındalığını arttıracak çalışmalarda bulunmuştur. Bu çalışmaları yaygınlaştırarak devam ettirmeyi hedeflemektedir.” ifadelerine yer verildi.

Hane içi şiddet sadece kadına yönelik olarak değerlendirilemez



“Kültürümüze ve inancımıza uygun desteklenen ailelerde, şiddetin en aza indirgeneceğine inanmaktadır.” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Geleceğin ailelerini oluşturacak gençlerimizin, aile kurumuna olan inancını sarsmamak için aile ve kadına şiddet kelimelerinin bir arada kullanılmasından özellikle kaçınılması gerektiğine inanmaktadır. Bunun yerine ‘hane içi şiddet’ veya ‘hanede kişiler arası şiddet’ terimleriyle bu konuda ki çalışmalarda dikkat edilmesi gerekliliğini savunmaktadır. Hane içi şiddette sadece kadına yönelik değil; her ferde yönelik şiddet görülebilmektedir. Şiddete karşı mücadelede batıdan ithal sığ ve basit çözümlerin yetersiz kalacağını düşünmektedir. İnancımız ve kültürümüzde var olan aileyi koruyucu, şiddeti ve geçimsizliği önleyici faktörlerin etkinleştirilmesi gerekliliğine inanır.”

Çürümüş Batı’dan akıl almaya muhtaç değiliz

KASAV’ın açıklaması, şu ifadelerle devam etti:

“Büyük medeniyetler inşa etmiş, medeniyetlere yön vermiş, kadim ve köklü geçmişe sahip bir toplum olarak kurumlarımızla, talim ve terbiye metodlarımızla, kanunlarımızla batıdan çözüm ithal etmeye akıl almaya muhtaç değiliz. ‘Eşyayı bile incitme’ diyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Su içtikleri bardağı öpen Mevlevilerin, ormana girerken genç ağaçları korkutmamak için baltanın sapını bezle sararak odun kesmeye giden ormancıların torunlarıyız. Yeter ki bu değerlerimizi genç nesillerimize tekrar hatırlatabilelim. Batıda çökmüş ve çürümüş aile içi ilişkilerden referansla kendi sorunlarımıza çare bulamayız.”

Kadını evinin dışına çıkarmayı amaçlayan çalışmalar çözüm getirmez

Kapitalist dünya görüşünün etkisinde kalarak kadının statüsünün ve konumunun sadece ev dışında

çalışmasıyla güçleneceği algısının dayatıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu dayatmalar kadın sorunlarını çözmediği gibi yeni sorunlara kapı aralamaktadır. Tek tip çözümler, toplumsal hiçbir soruna çare olamaz. Toplumun her kesimini kapsayacak, her ailenin yapısına ve dinamiğine uygun özgün çözümler geliştirilmelidir. Bu konuda eğitimciler, ilahiyatçılar, hukukçular, sosyologlar, sağlıkçılar, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek ön yargılardan ve batı taklitçiliğinden uzak olacak şekilde çalıştaylar düzenleyerek güncel çözümlere ulaşabileceğimize inancımız tamdır. KASAV, tüm bu çalışmalara önceden olduğu gibi bundan sonra da var gücüyle katkı sağlamaktan memnuniyet duyacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Ailenin ayakta durması değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasıyla mümkündür

KASAV’ın açıklaması şu ifadelerel son buldu:

“Toplumun temeli olan ailenin korunması ve ayakta durması; sevgi, saygı, merhamet, paylaşma ve adaletle yaşayıp, bu değerleri gelecek nesillere aktarma ile mümkündür. KASAV olarak dünyada sağlık alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, dini ve kültürel değerlerimizle harmanlıyor, kadınlık kimliğimizi özümüzü kaybetmeden eşlerimiz, çocuklarımız, aile büyüklerimiz ve diğer aile fertlerimizle bütünlüğümüzü koruyarak, aile kavramının vazgeçilmezliğini vurgulayarak topluma faydalı olmaya çalışıyoruz.”