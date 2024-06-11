BMGK'nın kararı Arap dünyasını memnun ediyor: Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt... Hedef alıyorlar, ilan edildi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Gazze'de ateşkes sağlanması için harekete geçmesi Arap dünyasını memnun etti.
Arap dünyası, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını içeren Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararından memnuniyetini açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açılamada, BMGK kararından duyulan memnuniyete yer verildi.
İSRAİL HEDEF ALINDI!
Uzun süredir devam eden İsrail saldırılarının sona erdirilmesi için krizdeki tüm tarafların kararlılığının önemine vurgu yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın "sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve Filistin sorununun uluslararası kararlara uygun olarak bölgenin istikrarına katkıda bulunacak ve uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasını destekleyecek şekilde çözülmesi yönündeki tüm uluslararası çabalara tam destek verdiği" hatırlatıldı.
KUVEYT
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "BMGK kararının kabul edilmesinin İsrail'in sistematik saldırılarını durdurmaya yönelik önemli ve gerekli bir adım olduğuna" işaret edildi. Açıklamada, "uluslararası topluma, BMGK kararının uygulanmasını sağlamak için sorumluluklarını üstlenme" çağrısı yapıldı.
UMMAN
Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BMGK kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, "tüm taraflara kararın gecikmeden uygulanmasına yönelik ciddi adımlar atma" çağrısında bulunuldu.
MISIR
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, taraflara kararı mümkün olan en kısa sürede uygulama yönünde ciddi adımlar atma çağrısı yapıldı.
İsrail'in uluslararası hukuk hükümleri uyarınca yükümlülüklerine uyması gerektiği hatırlatılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü saldırıların ve yıkımı bir an önce durdurması gerektiği ifade edildi.
KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.
Kararın "Gazze Şeridi'ndeki krizin durdurulmasına ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacağına" vurgu yapan Budeyvi, bunun bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını belirtti.
Budeyvi, "Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, Filistinli kardeşlerimizin güvenliğini ve barışını güvence altına alacak şekilde krizi durdurmaya yönelik tüm bölgesel ve uluslararası çabaları memnuniyetle karşılıyor" dedi.
ARAP BİRLİĞİ
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı açıklamada, BMGK kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.
İsrail saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Ebu Gayt, BMGK'nin kararı almakta geciktiğini belirtti.