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Dünya

BMGK, İran'ın talebini kabul etti! Tüm dünyaya ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2024-07-31 20:23:00 -
BMGK, İran'ın talebini kabul etti! Tüm dünyaya ilan ettiler

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil oturum çağrısı yaptı. İran'ın talebi sonrası BMGK acil toplantı kararı aldı.

AA muhabiri, İran Daimi Temsilciliğinin BMGK dönem başkanı Rusya Daimi Temsilcisi Vassilly Nebenzia'ya gönderdiği mektuba ulaştı.

Mektupta, Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikast, İran'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik "terör saldırısı" olarak nitelendirildi.

İran'ın, "siyonist rejimin" Heniyye'ye yönelik suikastını en güçlü şekilde kınadığı belirtilen mektupta, bu "terör eyleminin" Filistin direniş liderlerine yönelik suikastlar ve Filistinlilere yönelik soykırımın bir parçası olduğu ifade edildi.

Mektupta, bu korkunç olay ışığında İsrail rejiminin stratejik müttefiki ve destekçisi ABD'nin rolünün göz ardı edilemeyeceği belirtilerek, "Bu olay, ABD'nin onayı ve istihbarat desteği olmadan gerçekleşemezdi." değerlendirmesi yapıldı.

Uluslararası toplum ve BMGK'nin belirleyici adım atması ve suçluların cezalandırılması gerektiği vurgulanan mektupta, BMGK'nin acil oturumla toplanması talep edildi.
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Mektupta, BMGK'nin İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini cezalandırmak için yaptırım ve diğer tedbirleri ele alması gerektiği kaydedildi.

BMGK ACİL TOPLANACAK

BM Güvenlik Konseyi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikastın ardından acil toplanma kararı aldı.

BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının bugün yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.

GUTERRES'TEN AÇIKLAMA

BM Genel Sekreteri Guterres, Beyrut ve Tahran saldırılarının ardından taraflar ve uluslararası topluma tüm Orta Doğu'yu savaşa itebilecek faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulundu.

BM Sözcülük Ofisi, Guterres adına konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Guterres, Beyrut ve Tahran'daki saldırıların çok tehlikeli bir şekilde gerginlik artışına yol açtığına dikkati çekerken, gidişatın Gazze'de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, Mavi Hat'ta sakinleşme ve insani yardım artışı çabalarını baltaladığına işaret etti.

Sürekli olarak itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan Guterres, bu aşırı hassas dönemde itidal çağrısının yetersiz olduğunu kaydetti.

Guterres, taraflar ve uluslararası topluma tüm Orta Doğu'yu savaşa sokacak faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Bunun siviller üzerinde korkunç bir etkisinin olacağı konusunda uyaran Guterres, diplomatik yollarla bölgesel gerginliğin azaltılması gerektiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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