BM'den zalim Çin'e uyarı 'Derhal sona erdirin'

BM, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik hak ihlallerinin soruşturulması için acil eylem prosedürünü uygulama kararı aldı.

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygurlara karşı işlendiği iddia edilen insan hakları ihlallerini derhal soruşturmasını talep etti. İddialar arasında işkence, kötü muamele, cinsel şiddet, zorla çalıştırma, kayıplar ve gözaltında ölüm yer alıyor.

Acil eylem prosederünü uygulama gerekçesi

Komite, ayrıca, dün Çin Halk Cumhuriyeti’ne sözde “yeniden eğitim merkezleri” ve diğer gözaltı tesislerindeki tutukluların serbest bırakılması ve ailelerine ayrıntılı bilgi vermesi çağrısında bulunmuş, Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik baskıların derhal sona erdirilmesi gerektiği belirtmişti.

BM Komitesi soruşturma talebi kapsamında insan hakları ihlallerinin artmasını önlemeyi amaçlayan erken uyarı ve acil eylem prosedürünü uyguladı. Kurum, 2018 yılından beri Çin’den gelen periyodik raporları incelediğini ve Müslüman azınlıkların insan hakları durumuyla ilgili bir dizi konuda endişelerini dile getirdiğini açıkladı. Açıklamada, Sincan’da insan hakları ihlallerine yönelik herhangi bir iyileşme gözlemlemediği için bu prosedürü gerçekleştirmeye karar verildiğini belirtti.

BM İnsan Hakları eski Komiseri Michelle Bachelet, 31 Ağustos tarihinde görev süresinin bitimine dakikalar kala, Uygurlara karşı insanlığa karşı suç işlendiğine dair şüpheleri artıran ve Çin’i işkence ve zorla çalıştırma da dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlalleriyle suçlayan diplomatik açıdan hassas bir rapor yayınlamıştı. Çin yönetimi, bu raporu içişlerine müdahale ve iftira olarak reddetmişti.