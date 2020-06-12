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Aktüel

BM'den Yunanistan'ın, sığınmacıları Türkiye'ye "geri itmesine" tepki

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:54:10 -
BM'den Yunanistan'ın, sığınmacıları Türkiye'ye "geri itmesine" tepki

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan'ın deniz ve kara sınırından düzensiz göçmen ve sığınmacıları Türkiye'ye "geri itmesine" tepki gösterdi.

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'a geçmek isteyen insanların "geri itildiğine" dair raporlarda ciddi artış olduğunu aktardı.

Edindikleri bilgilere göre, Yunan topraklarına ulaştıktan sonra bazı grupların Türkiye'ye geri gönderildiğini ifade eden Baloch, Yunan makamlarının ülkenin kara ve deniz sınırlarında düzensiz göçmen ve sığınmacıları Türkiye tarafına "geri ittiğine" dair birçok haber çıktığını aktardı.

Baloch, Yunanistan hükümetine bu iddialara yönelik soruşturma başlatması çağrısında bulunarak, "BMMYK, bu tür haberlere ilişkin endişelerini Yunan hükümetiyle sürekli paylaştı ve medya, sivil toplum kuruluşları ve doğrudan tanıklıklara dayanan iddialar için acil soruşturmalar başlatılması çağrısında bulundu. Tüm bunlara rağmen özellikle denizde geri itilmelere ilişkin haberlerde artış devam ediyor." dedi.

Her ülkenin kendi sınırlarını koruma hakkı olduğunu belirten Baloch, "Ancak, mevcut iddialar Yunanistan'ın uluslararası yükümlülüklerine aykırı ve bu insanlar ciddi tehlikelere maruz bırakılıyor." uyarısında bulundu.

Baloch, Yunanistan'ı uluslararası insan hakları ve mültecileri koruma standartlarına saygı göstermeye davet etti.


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