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Dünya BM'den Uygur Türkleri hamlesi
Dünya

BM'den Uygur Türkleri hamlesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde neler olup bittiğini belirlemek amacıyla bölgede inceleme yapacak olan BM heyeti için Çin makamlarıyla görüşme yapıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 01:10:00 -
BM'den Uygur Türkleri hamlesi

Kanada resmi yayın organı CBC'ye açıklamalarda bulunan Guterres, "Şu anda BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ofisi ile Çinli yetkililer arasında, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara karşı insan hakları ihlallerine dair iddiaları araştırmak için ciddi müzakere yapılıyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne BM yetkililerinin girmesine izni verme konusunda umarım yakında bir anlaşmaya varılacak ve İnsan Hakları Yüksek Komiseri kısıtlama veya sınırlama olmaksızın Çin'i ziyaret edebilecek." dedi.

Çin makamlarının da ziyarete sıcak baktığını belirten Guterres, "Bizim için ziyaretin, kurumun istediği her şeye sınırsız erişiminin sağlandığı bir misyon olması önemli. Ziyaretin bu şekilde olmasını istiyoruz." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Çin'i Hong Kong'da insan haklarına saygı göstermeye çağırmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, "Çin'in ülkenin birliği ve toprak bütünlüğü ile ilgili endişelerini anlıyor ve saygı duyuyoruz ancak aynı zamanda Hong Kong halkının iradesine saygı duyulması gerektiğine de inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Guterres ayrıca Çin'de tutuklu bulunan Kanada vatandaşlarının insan haklarının güvence altına alınması gerektiğini kaydederek, BM'nin bu ve benzeri birçok durumu endişeyle izlediğini söyledi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

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