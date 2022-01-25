BM'den uyarı: Endişe ediyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de artan gerginliğin insani krizi derinleştirdiği uyarısında bulundu.

Grundberg yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen'de tansiyonun giderek yükselmesinden endişe ediyoruz. Şiddet olayları sivilleri etkilemeye devam ettiği gibi ülkenin sınırlarını da aşıyor." dedi.

Yemen'de sivil kayıp konusunda Ocak 2022!nin rekor kırmaya yaklaştığına dikkati çeken Grundberg, şunları kaydetti:

"Bu denli yüksek gerginlik doğrudan insani krizi derinleştirmenin yanı sıra yardım çabalarını zorlaştırıyor, bölgesel güvenliği tehdit ediyor ve krizi bitirmeye yönelik çabaları baltalıyor."

Grundberg, ülkedeki tansiyonun düşürülmesi ve krizi tümüyle bitirecek kapsamlı siyasi diyalog için BM'nin tüm taraflarla iletişim halinde olduğunu belirtti.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgesinde çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar 377 bin kişinin hayatına mâl olmasının yanı sıra 126 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtığı ifade ediliyor.