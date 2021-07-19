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Dünya BM'den tepki: Endişeyle izliyoruz
Dünya

BM'den tepki: Endişeyle izliyoruz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, fanatik Yahudilerin dün terörist İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesinden endişe duyduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 22:08:00 -
BM'den tepki: Endişeyle izliyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, fanatik Yahudilerin dün terörist İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesinden endişe duyduğu belirtildi.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, basın toplantısında, “Genel Sekreter, Kudüs'ün eski şehrindeki kutsal mekanlar içinde ve çevresinde artan gerilimi endişeyle takip etmektedir.” diye konuştu. Sözcü, Genel Sekreterin, Mesjid-i Aksa’nın statüsünün korunması ve buna tamamen saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdiğini, barış ve istikrar yararına, topluma, dini ve siyasi liderlere kışkırtıcı eylem ve söylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Bini aşkın fanatik Yahudi Harem-i Şerif'e girmişti

Dün sabah saatlerinden itibaren 1500'ü aşkın fanatik Yahudi, terörist İsrail polisi korumasında, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın yapmıştı.

Harem-i Şerif'te, fanatik Yahudilerin baskınlarına tepki gösteren Filistinliler ile işgalci İsrail polisi arasında gerginlik yaşanmış, polis, Filistinlilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.

Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler yerleştiren terörist İsrail polisi, Harem-i Şerif'e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, terörist İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan terörist İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

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