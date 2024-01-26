BM'den Taliban'a davet

Afganistan Hükümet Sarayından yapılan açıklamaya göre, geçici hükümetin siyasi işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdul Kebir, başkent Kabil'de Norveç'in Kabil maslahatgüzarı Paul Klouman Bekken ile görüştü.

Kebir, Afganistan topraklarının hiçbir ülkeye tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerini, Pakistan hükümetine karşı saldırılarda bulunan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevcudiyetinin bulunmadığını ve DEAŞ'ın yok edildiğini ifade etti.

Avrupa ülkelerine "büyükelçilikleri açın" çağrısı

Başta ABD olmak üzere, Avrupa ve komşu ülkeler de dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini kaydeden Kebir, Avrupa ülkelerinden başkent Kabil'deki büyükelçiliklerini açmalarını istedi.

Kebir, BM'nin 18-19 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenleyeceği Afganistan konulu toplantıya da davet edildiklerini kaydetti.

Bekken, ülkesinin Afganistan ile iyi ilişkiler geliştirmeyi istediğini belirterek, Afgan kızların eğitimi ve kadınların çalışmasıyla ilgili engellerin kaldırılmasını talep etti.

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Kebir ise yönetim olarak kızların eğitimine karşı olmadıklarını ve kurdukları komisyonun bu konudaki sorunları çözmek amacıyla çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Abdul Kebir, Norveçli diplomata ülkesinin Afganistan'a yönelik insani yardımları nedeniyle teşekkür etti.

Artan güvenliğe övgü

Maslahatgüzar Bekken, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Abdul Kebir ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, son iki yılda Afganistan'da güvenlik alanında olumlu gelişmeler yaşandığını aktardı.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2721 sayılı kararını Taliban yönetiminin uluslararası izolasyondan kurtulması için bir fırsat olarak değerlendiren Bekken, ülkesinin Afganistan'ın uluslararası toplumla ilişkilerini normalleştirmesinde yardıma hazır olduğunu kaydetti.

Bekken, "Önemli unsurlar, karşılıklı saygı, insan hakları da dahil olmak üzere uluslararası hukuka bağlılık ve Afgan toplumunun çeşitliliğini yansıtan yönetim olacaktır." ifadesini kullandı.

Taliban yönetimi, BM'nin Mayıs 2023'te Doha'da düzenlediği Afganistan konulu toplantıya davet edilmemişti.