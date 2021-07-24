BM'den Suriye açıklaması: Büyük endişe duyuyoruz

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM merkezindeki günlük basın toplantısında, Suriye'nin kuzeybatısındaki duruma ilişkin "Devam eden çatışmalar son haftalarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu düzinelerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu" dedi.

Haq, BM olarak bölgede şiddet olaylarının artmasından büyük endişe duyduklarını belirterek, taraflara uluslararası insani hukuka göre sivillere zarar vermekten kaçınmak için tüm önlemleri almaları çağrısında bulundu.