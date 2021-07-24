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Dünya BM'den Suriye açıklaması: Büyük endişe duyuyoruz
Dünya

BM'den Suriye açıklaması: Büyük endişe duyuyoruz

Suriye'nin kuzeybatısında artan şiddet olayları hakkında açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, büyük endişe duyduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 00:27:00 -
BM'den Suriye açıklaması: Büyük endişe duyuyoruz

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM merkezindeki günlük basın toplantısında, Suriye'nin kuzeybatısındaki duruma ilişkin "Devam eden çatışmalar son haftalarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu düzinelerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu" dedi.

Haq, BM olarak bölgede şiddet olaylarının artmasından büyük endişe duyduklarını belirterek, taraflara uluslararası insani hukuka göre sivillere zarar vermekten kaçınmak için tüm önlemleri almaları çağrısında bulundu.

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