BM'den skandal Türkiye açıklaması! Çapulcuların sözcülüğünü yaptılar

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Memet Ali Alabora ve Osman Kavala'yı işaret ederek Türkiye'yi suçlayıcı ifadelerin olduğu skandal bir açıklama yaptı.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Memet Ali Alabora ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanmış ve hazırlanan iddianame de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istenmişti.

Bu davalar hakkında bugün Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet'ten skandal bir açıklama geldi.

Türkiye'yi suçladılar

Avrupa'nın önemli yayın kuruluşu Euronews'in aktardığına göre Bachelet, "Türk yetkililere, eleştirel ve muhalif sesleri "istikrarsızlaştırıcı olarak" değil tam tersine sosyal diyaloğa katkı sunan bir değer olarak görmesi çağrısında bulunuyorum. Son günlerde Gezi eylemleri nedeniyle "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan yargılanan 16 sivil toplum aktivistin davası, uluslararası hukuk standartlarını karşılamayan diğer birçok yargılamanın bir benzerini oluşturuyor" dedi.