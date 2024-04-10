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Dünya BM'den Ramazan Bayramı mesajı
Dünya

BM'den Ramazan Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2024-04-10 03:35:00 -
BM'den Ramazan Bayramı mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslüman dünyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, Gazze, Sudan ve birçok yerde Müslümanların bayramı kutlayamamasından dolayı "kalbinin kırık olduğunu" belirtti.

Guterres, X sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı'na ilişkin video mesaj paylaştı.

"Kalbim kırık. Çünkü Gazze, Sudan ve birçok farklı yerde çatışma ve açlık nedeniyle çok sayıda Müslüman, Ramazan Bayramı'nı düzgün bir şekilde kutlamayacak." ifadesini kullanan Guterres, tüm Müslüman alemi için en iyi dileklerini iletti.

Guterres, dünyanın her yerindeki Müslüman toplumların Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Kaynak: AA
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