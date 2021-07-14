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Dünya BM'den Myanmar'da korkutan açıklama: Milyonlarca insan 6 içinde aç kalacak
Dünya

BM'den Myanmar'da korkutan açıklama: Milyonlarca insan 6 içinde aç kalacak

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktan dolayı milyonlarca insanın gelecek 6 ay içinde aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 01:22:00 -
BM'den Myanmar'da korkutan açıklama: Milyonlarca insan 6 içinde aç kalacak

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konuya ilişkin basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında Haq, "Myanmar'da gıda güvensizliğinin keskin bir şekilde artmasıyla milyonlarca insanın önümüzdeki 6 ay içinde aç kalması bekleniyor." dedi.

Haq, BM'nin bölgedeki ortaklarıyla acil gıda dağıtımıyla bu sorunu çözmeye çalıştığını bildirdi.

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

 

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