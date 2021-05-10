BM'den Kudüs kararı
BMGK, terör devleti İsrail'in işgali altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere bugün toplanacak.
Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), terör devleti İsrail'in işgali altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere bugün toplanacak.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, BMGK, Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin terörist İsrailli yetkililerce zorla tahliyesinin ardından artan gerginliği, yerel saatle 09.00'da kapalı oturumda görüşecek.
Terörist İsrail polisinin 7 Mayıs'ta işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahalelerinde şimdiye kadar en az 205 kişi yaralandı.