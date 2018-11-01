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BM'den kritik atama! Artım tüm gözler onun üstüne olacak

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın görevini bırakacağını açıklamasının ardından göreve Geir O. Pedersen getirildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:06
BM'den kritik atama! Artım tüm gözler onun üstüne olacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Özel Temsilciliği görevine 2017'den bu yana Norveç'in Pekin Büyükelçisi olan Geir O. Pedersen'i atadı.

Guterres, Suriye'deki barış arayışlarına yönelik çabaları ve bu sürece katkılarından dolayı BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya da teşekkürlerini sundu. Pedersen, bu göreve getirilen 4. özel temsilci oldu.

Mistura'dan istifa kararı

Pedersen, daha önce ülkesinin New York'ta BM Daimi Temsilciliğini yürütmüş, Lübnan'da ise üst düzey BM yetkilisi olarak görev yapmıştı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura görevde kaldığı 4 yılın ardından bu ay sonunda istifa edeceğini açıklamıştı.

Suriye Özel Temsilciliğine 2014 yılında atanan Mistura, bu görevi eski Cezayir Dışişleri Bakanı Lahdar Brahimi'den devralmıştı. Daha önce ise temsilcilik görevini eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan yürütmüştü.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 16:06
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