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Dünya BM'den kritik Afganistan uyarısı
Dünya

BM'den kritik Afganistan uyarısı

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan hapishanelerindeki mahkumların işkence ve kötü muamele gördüğünü belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 19:13:00 -
BM'den kritik Afganistan uyarısı

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan hapishanelerindeki mahkumların işkence ve kötü muamele gördüğünü bildirdi.

UNAMA'dan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan hapishanelerindeki mahkumların hukuki sorunlarının görmezden gelindiği bildirildi. Misyonun, Afgan hükümetinin kontrolündeki 63 hapishanede tutuklu bulunan mahkumlarla görüşerek bir rapor hazırladığı aktarılan açıklamada, "Afganistan'da mahkumlara işkence ve kötü muamele yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.

İşkence ve kötü muamelenin, Afganistan yasaları ve uluslararası hukuka aykırı olduğu anımsatılarak hükümetin mahkumlara yönelik şiddetin azaltılması konusundaki çabalarına rağmen hapishanelerdeki işkencenin devam etmesinin endişe verici olduğu vurgulandı.

Taliban'ın kontrol ettiği hapishanelerdeki duruma ilişkin bilgi bulunmadığı ifade edildi.

İşkence iddialarının en yoğun bildirildiği vilayetin Kandahar olduğuna işaret edilerek işkence ve kötü muameleye son verilmesi gerektiğini belirtti.

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