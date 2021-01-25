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Sağlık BM'den korkutan mutasyon açıklaması! Daha ölümcül olabilir
Sağlık

BM'den korkutan mutasyon açıklaması! Daha ölümcül olabilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs aşısının gelişmekte olan ülkelere erişimi gecikirse virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceğini ve mevcut aşının da işe yaramadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 21:32:00 -
BM'den korkutan mutasyon açıklaması! Daha ölümcül olabilir

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" Toplantısı'na video konferansla katılan Guterres, küresel ekonominin canlanmasının tek yolunun Kovid-19 aşısının dünyanın her yerine en hızlı şekilde ulaştırılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

"Gelişmiş ülkeler kendi vatandaşlarını aşılayıp, gelişmekte olan ülkeleri ihmal ederek güvende olacaklarını düşünüyorsa yanılıyor." diyen Guterres, "Virüsü daha bulaşıcı ve öldürücü hale getirerek mevcut aşıları işe yaramaz kılacak gerçek bir mutasyon tehlikesi var." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı tedariki ve dağıtımının eşit olmadığına dikkati çeken Guterres, Kovid-19 aşı üretim kapasitesinin tüm dünyada artırılması gerektiğini vurguladı.

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