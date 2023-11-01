BM'den katil İsrail'in mülteci kampına yönelik saldırısına rezil sözler!

Katil İsrail dünyanın gözü önünde Müslüman soykırımı yaparken uluslararası kurum ve kuruluşlardan 'dalga geçer' gibi açıklamalar geliyor. Son olarak BM, sivillerin bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in bombalı saldırısının savaş suçu ''olabileceğini' söyledi.

Ukrayna için dünyayı ayağa kaldırıp Filistin için sadece kınamak ve uyarmakla yetinen BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırılarının ardından çok sayıda sivil can kaybı ve yıkımın boyutu göz önüne alındığında, bunların savaş suçu anlamına gelebilecek orantısız saldırılar olduğuna dair ciddi endişelerimiz var” denildi.

İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.