BM'den İsrail'e Hamas ve İsrail çağrısı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'a tüm rehineleri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakma, İsrail'e ise Gazze Şeridi'ne "insani yardım için hızlı ve engelsiz erişime" izin verme çağrısında bulundu. Guterres, “Bunlar pazarlık malzemesi olmamalı ve uygulanmalı. Çünkü yapılacak doğru şey bu” ifadelerini kullanarak, "Gazze'de su, elektrik ve diğer temel kaynaklar tükeniyor. BM'nin Mısır, Ürdün, Batı Şeria ve İsrail'de gıda, su, gıda dışı ürünler, tıbbi malzeme ve yakıt stokları bulunuyor. Bu ürünler birkaç saat içinde gönderilebilir. Teslimatı sağlamak için sahadaki özverili personelimiz ve STK ortaklarımızın bu malzemeleri Gazze'ye ve Gazze geneline güvenli bir şekilde ve ihtiyaç sahiplerine hiçbir engel olmadan ulaştırabilmesi gerekiyor" dedi.

İsrail, Gazze Şeridi’ne tam abluka uygulayarak gıda, elektrik ve yakıt gibi temel ihtiyaçların girişini engellerken, Hamas’ın elinde ise 155 İsrailli rehine bulunuyor.

Kaynak: İHA