  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Suriye PKK'sından küstah meydan okuma: Silah bırakmak yerine takviye yaptılar

2 aylık bebeğin açlıktan ölümü herkesi üzmüştü! Bakan Tunç: 4’ü de tutuklandı

Mabetlerimize alçak saldırı: İşgalci çetelerden Selam Camisi’ne necis botlarla baskın!

Sesini çıkarana vuruyorlar! CHP’li isimden kırbaç itirafı

Niğde merkezli operasyonda uyuşturucu tacirine darbe: İstanbul’daki temizlik dalgası Anadolu’ya yayılıyor

İşçiler grevdeyken Tayland’a gitmişti… CHP’li Başkan’ın gerillalığa özendiren marşa eşlik ettiği görüntüler ortaya çıktı

Çin’den dev hamle: Dünyanın en büyük serbest ticaret alanını kurdu

Bakan Şimşek açıkladı: “En yüksek seviyesine ulaştı”

Talan düzenini ifşalayıp CHP’den istifa etmişti… AK Parti’ye katılacak!

Merkez Bankası rezervlerinde artış! 193 milyar doları aştı
Gündem BM'den İsrail'e çok sert 'STK' uyarısı! Guterres devreye girdi: İnsani yardımın kalbine darbe, yüz binlerce sivil ölümle burun buruna!
Gündem

BM'den İsrail'e çok sert 'STK' uyarısı! Guterres devreye girdi: İnsani yardımın kalbine darbe, yüz binlerce sivil ölümle burun buruna!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
BM'den İsrail'e çok sert 'STK' uyarısı! Guterres devreye girdi: İnsani yardımın kalbine darbe, yüz binlerce sivil ölümle burun buruna!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında ve özellikle Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) lisanslarını askıya alma kararını sert bir dille kınadı. 2026 yılının ilk günlerinde alınan bu karardan "derin endişe" duyduğunu belirten Guterres, aralarında Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve CARE gibi hayati öneme sahip yardım gruplarının da bulunduğu bu kuruluşların faaliyetlerinin durdurulmasının, bölgedeki insani krizi geri dönülemez bir noktaya sürükleyeceğini vurguladı. BM Sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada, İsrail hükümetine bu karardan acilen vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren bazı uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetlerini askıya alma kararından derin endişe duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, İsrail makamlarının işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren çeşitli uluslararası STK'ların faaliyetlerini askıya alma kararından derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

 

İsrail'den bu kararı geri alması çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası STK'ların hayat kurtaran insani yardım çalışmalarında vazgeçilmez olduğu ve ayrıca söz konusu kararın ateşkes sırasında elde edilen kırılgan ilerlemeyi baltalama riski taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, bu kararın Gazze'ye kritik gıda, tıbbi, hijyen ve barınma malzemelerinin girişini zaten geciktiren önceki kısıtlamaların üzerine geldiğine işaret edilerek, "Bu son eylem, Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı insani krizi daha da kötüleştirecektir." uyarısı yapıldı.

İsrail'in uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatılan açıklamada, Gazze'ye insani yardımların engelsiz geçişine ve tüm insani yardım ortaklarının güvenli şekilde faaliyet göstermesine izin vermesi çağrısı tekrarlandı.

 

İsrail, 1 Ocak'tan itibaren kayıt yaptırmayan işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren 53 uluslararası sivil toplum kuruluşunu (STK) kapatma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.

 

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım gönderemeyecek.

İsrail, Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırıları boyunca Gazze Şeridi'nde 500'den fazla insani yardım görevlisini öldürmüştü.

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör
Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Gündem

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor
Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Dünya

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama
İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama

Dünya

İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama

Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze’de şehit sayısı artıyor
Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze’de şehit sayısı artıyor

Dünya

Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze’de şehit sayısı artıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23