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Dünya BM'den İsrail uyarısı
Dünya

BM'den İsrail uyarısı

Doğu Kudüs'teki gerginliğin ve tehlikeli tırmanışın daha fazla şiddete ve can kaybına neden olacağını belirten Birleşmiş Milletler (BM) uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 02:56:00 -
BM'den İsrail uyarısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olayları ve Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki olası tahliyelerinden derin endişe duyduklarını söyledi.

Doğu Kudüs'teki gerginliğin ve tehlikeli tırmanışın daha fazla şiddete ve can kaybına neden olacağı uyarısında bulunan Dujarric, tüm taraflara maksimum itidal göstermeleri çağrısı yaptı.

Dujarric, Anadolu Ajansı muhabirinin geçen hafta İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya müdahalesi sırasında 3 meslektaşının yaralanmasına yönelik sorusuna ise "Gazetecilerin her koşulda işlerini yapmaktan alıkonulmasına karşıyız." yanıtını verdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün yaptığı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olayları ve Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki olası tahliyelerinden derin endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda yıkım ve tahliyeleri durdurması çağrısında bulunmuştu.

Kudüs'deki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

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