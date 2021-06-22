  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kapadokya’da görsel şölen
BM'den İran'a iş birliği çağrısı
İtalya maskeyi çıkartmaya hazırlanıyor
Yalova'da kentsel dönüşüm alanı kararı
Dünya BM'den İran'a iş birliği çağrısı
Dünya

BM'den İran'a iş birliği çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İran'da yapılan seçim sonrası bu ülkeye iş birliği çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 03:57:00 -
BM'den İran'a iş birliği çağrısı

Genel Sekreterin resmi sözcüsü Stephane Dujarric, tarafından düzenlenen günlük basın toplantısında, cuma günü yapılan 13. dönem İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İbrahim Reisi'nin zaferiyle ilgili soruya, "Genel Sekreter, ortak çıkarlar ve İranlılar ile bölge halklarının çıkarları doğrultusunda İran makamlarıyla işbirliğini sürdürmeyi heyecanla bekliyor." şeklinde cevap verdi.

BM'nin New York'taki genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda,"Olağan süreç izlenecek, hiç şüphem yok." diyen Dujarric, Reisi'nin görevi devralması için henüz 6 haftalık zaman olduğuna da değindi.

İran'da 18 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 62'sini alan Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olmuştu.

Yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede oy kullanma hakkına sahip 59 milyon 310 bin 307 seçmenden 28 milyon 933 bin 4'ünün sandığa gittiği ve seçimlere katılımın yüzde 48,8 olduğu duyurulmuştu.

18 milyona yakın oy alarak seçimi kazanan Reisi'nin rakipleri eski İran Devrim Muhafızları lideri Mohsen Reazi ve eski İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Hemati'nin toplam oyları 5 milyon 600 bin civarında kalmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay