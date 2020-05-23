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BM’den, Irak’ta idam cezasına çarptırılan DEAŞ üyesi Fransızlar için çağrı

Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite, Irak’ta idam cezasına çarptırılan Fransız vatandaşı 5 DEAŞ üyesinin idam edilmemesi için girişim başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:34:39 -
BM’den, Irak’ta idam cezasına çarptırılan DEAŞ üyesi Fransızlar için çağrı

Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite, Irak’ta idam cezasına çarptırılan Fransız vatandaşı 5 DEAŞ üyesinin idam edilmemesi için girişim başlattı.


Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite Irak ve Fransa’ya gönderdiği mektupta, terör örgütü DEAŞ mahkumlarının fiziksel ve psikolojik sağlıklarının korunması gerektiğini belirterek idam cezasının uygulanmaması için ilgili devletlerden girişimde bulunmalarını talep etti. Komite açıklamasında Fransa yönetimini bu konuda atılan her türlü adımları geciktirmeden atmaya davet etti.


Bağdat Ceza Mahkemesi geçtiğimiz yıl, terör örgütü DEAŞ üyesi Fransız vatandaşlarını DEAŞ üyeliği suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

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