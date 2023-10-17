AB'den insanlık dışı hastane katliamına ilişkin açıklama!
Siyonist İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) hava saldırısı düzenledi.
Dünya tarihinde eşi görülmemiş bir katliama imza atan İsrail'e tepki yağdı.
Dünya ile adeta alay eden İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, "Ayrıntıları alıp kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bunun İsrail hava saldırısı olup olmadığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
AB Konseyi Başkanı Michel de saldırıya ilişkin açıklamasında "Çok fazla ölü var. Orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor" dedi.