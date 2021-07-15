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Dünya BM'den ikaz: Anlaşma çökebilir
Dünya

BM'den ikaz: Anlaşma çökebilir

BM Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis, siyasi sürecin tıkanması durumunda Libya’daki ateşkes anlaşmasının çökebileceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 23:04:00 -
BM'den ikaz: Anlaşma çökebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis, siyasi sürecin tıkanması durumunda Libya’daki ateşkes anlaşmasının çökebileceği ikazında bulundu.

Kubis, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Libya’daki son siyasi durum ve 24 Aralık’ta yapılması planlanan ulusal seçimler hakkında bilgi verdi.

Ülkedeki gelişmeler konusunda karamsar bir tablo çizen Kubis, “Korkarım ki Libya'daki taraflar önümüzdeki 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin faydalarına hazır değiller." diye konuştu.

Kubis, seçimlerin planlanan tarihte yapılması için bazı tarafların önkoşullar koymakta ısrar ettiğini belirterek, "Libya'nın şu ana kadar kazandığı ivmeyi kaybetmesinden korkuyorum. Siyasi süreç durmaya devam ederse ateşkes anlaşması çökebilir." dedi.

Libyalı bütün taraflara seçimlerin zamanında yapılması için gerekli tüm çabayı ortaya koymaları çağrısı yapan Kubis, ülkenin geleceği için farklılıkların kenara bırakılarak uzlaşmaya varılması gerektiğini kaydetti.

Kubis, Libya’da ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana insani durumda iyileşme görüldüğü bilgisini de paylaşarak, "Ancak durum, özellikle Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya akan göçmen ve mülteci sayısındaki artışla birlikte hala çok zor." ifadelerini kullandı.

BM, 23 Ekim 2020'de, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmeler kapsamında Libya'daki çatışmaların iki tarafının ateşkes anlaşmasına vardığını duyurmuştu.

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