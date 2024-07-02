BM'den Han Yunus açıklaması! Son derece endişe verici

OHCHR-Filistin’in X sosyal medya hesabından, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’taki “boşaltma” çağrısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Binlerce kişinin Han Yunus’tan tahliye edilmesinin istenmesinden son derece endişe duyuyoruz. Bu, muhtemelen büyük kitlesel yerinden edilme, acılar ve aile ayrılıklarına yol açacak.” ifadelerine yer verildi.

Bu durumun, nüfusun gıda, su, barınak ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda ciddi eksikliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştiği vurgulandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

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Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

Kaynak: AA

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