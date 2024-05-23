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Gündem BM'den geç gelen Srebrenitsa kararı! Tüm dünyaya duyuruldu
Gündem

BM'den geç gelen Srebrenitsa kararı! Tüm dünyaya duyuruldu

Yeniakit Publisher
2024-05-23 18:49:00 - 2024-05-23 18:56:00
BM'den geç gelen Srebrenitsa kararı! Tüm dünyaya duyuruldu

Birleşmiş Milletler, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi konusunda karar verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi talep edilen karar tasarısını kabul etti.

Kararla birlikte, 11 Temmuz günü bugünden itibaren tüm dünyada "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" olarak tarihe geçecek.

Avrupa Konseyi 2009 yılında aldığı bir kararla 11 Temmuz’u Srebrenitsa Soykırımını anma günü olarak kabul ve ilan etmişti. Şimdi de BM, Avrupa Konseyi’nin bu kararını 30 üye devletin desteğiyle BM Genel Kuruluna getirdi.  Genel Kurul, 11 Temmuz’u Srebrenitsa Soykırımını anma günü olarak ilan ve kabul etti.

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