BM'den Gazze çağrısı! 'Bu zulüm son erdirilmeli'

BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, kendi kendini savunma hakkının "ayrım gözetmeksizin ve orantısız intikam alma" hakkını doğurmadığını söyledi.

Oturumun açılış konuşmasını yapan Francis, Orta Doğu'da son yılların en büyük ve ciddi çatışmasının gerçekleştiğine işaret etti. AA'nın aktardığına göre Francis, Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırının en korkunç ve kabul etmekte zorlanılan saldırılardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Tek bir olayla yüzlerce kişi öldürüldü. Düşüncesi bile korkunç olan bu suçun insani hassasiyetimizi incitmesi gerekir. Artan gerginlik, tarif edilemeyecek kadar korkunç boyutlara ulaşan şiddet ve zulüm sona ermeli" dedi.

Savaş kuralları uyarınca siviller ve sivil altyapıların her zaman korunması gerektiğinin altını çizen Francis, "Çatışmaya giren taraflar, uluslararası insani hukuka uymalı ve acilen Gazze Şeridi'nde insani koridor açılması için gerekli koşulları sağlamalı" çağrısında bulundu.

Gazze'de son durum!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu da, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker bin 400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığını aktardı.

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