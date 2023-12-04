BM'den Gazze çağrısı!
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de sivillerin, değerli bilim insanlarının, gazetecilerin, BM çalışanlarının öldüğüne vurgu yaparak "insani ateşkes çağrımızı yinelemek istiyoruz" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de sivillerin, değerli bilim insanlarının, gazetecilerin, BM çalışanlarının öldüğüne vurgu yaparak "insani ateşkes çağrımızı yinelemek istiyoruz" dedi.
BM, Batı Şeria'da artan işgal rejimin operasyonları, yerleşimci şiddeti, yüksek sayıda şehit ve gözaltına alınmalar konusunda endişe etmeyi sürdürdüklerini ifade etti.
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