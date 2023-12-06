BM'den Gazze açıklaması! 'Güvenli bölge kalmadı'

Katil İsrail'in Gazze'deki masum sivillere yönelik zulmü aralıksız sürerken BM'den önemli bir açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki katliam bir kez daha vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze'de yeni bir yerinden edilme dalgası yaşanıyor, durum her geçen dakika daha da kötüleşiyor. 'Güvenli' bölge yok, Gazze Şeridi'nin tamamı dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline geldi. Barınak olarak gidecek hiçbir yer kalmadı" denildi.