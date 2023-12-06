  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail mallarından onlara destek olanların mallarından uzak duracağız! Boykot cihaddır

Osman, Can ve Selahattin için takla üstüne takla! Hukuk olmadan ekonomi düzelmezmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'ye karşı böyle bir adıma cüret ederlerse bedelini bellerini doğrultamayacak surette öderler”

Asgari ücretten 1 TL bile fazla alanlar yandı! Çok kötü haber, 'O tarihte kesilecek' diyerek duyurdu

Merkez Bankaları bakın neden altın topluyormuş! Murat Akan açıkladı, duyanı korku kapladı

Dünyada sadece Zonguldak'taki bu mağarada var! Bilim dünyasına yeni kapılar aralayan keşif

Ankara'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor

Mesut Yar, Sözcü Tv'den bir anda ayrıldı! 'Ayrılmam çoğunuzu şaşırtacak' deyip o partiden adaylığını açıkladı

Kardeşine 'Paranı bu hisseye yatır' dedi! 290 bin lirası 290 milyar oldu

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor! Apar topar harekete geçildi! O araziler hakkında flaş karar
Gündem BM'den Gazze açıklaması! 'Güvenli bölge kalmadı'
Gündem

BM'den Gazze açıklaması! 'Güvenli bölge kalmadı'

Yeniakit Publisher
2023-12-06 16:34:00 - 2023-12-06 16:39:11

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ne ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Katil İsrail'in Gazze'deki masum sivillere yönelik zulmü aralıksız sürerken BM'den önemli bir açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki katliam bir kez daha vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze'de yeni bir yerinden edilme dalgası yaşanıyor, durum her geçen dakika daha da kötüleşiyor. 'Güvenli' bölge yok, Gazze Şeridi'nin tamamı dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline geldi. Barınak olarak gidecek hiçbir yer kalmadı" denildi.

Netanyahu, Gazze planını açıkladı: İsrail, Gazze’yi ilhak ediyor
Netanyahu, Gazze planını açıkladı: İsrail, Gazze’yi ilhak ediyor

Gündem

Netanyahu, Gazze planını açıkladı: İsrail, Gazze’yi ilhak ediyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Göz göre göre soykırım! Gazze'de can kaybı 16 bini aştı, 7 bin 112'si çocuk
Göz göre göre soykırım! Gazze'de can kaybı 16 bini aştı, 7 bin 112'si çocuk

Gündem

Göz göre göre soykırım! Gazze'de can kaybı 16 bini aştı, 7 bin 112'si çocuk

Gazze'den tahliye edilen 68 kişi İstanbul'a geldi
Gazze'den tahliye edilen 68 kişi İstanbul'a geldi

Gündem

Gazze'den tahliye edilen 68 kişi İstanbul'a geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23