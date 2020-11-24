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Aktüel BM'den Etiyopya'da çatışan taraflara "kuvvetlerinize sivilleri korumaları için emir verin" çağrısı
Aktüel

BM'den Etiyopya'da çatışan taraflara "kuvvetlerinize sivilleri korumaları için emir verin" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:35:14 -
BM'den Etiyopya'da çatışan taraflara "kuvvetlerinize sivilleri korumaları için emir verin" çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde çatışan taraflara, sivilleri korumak için kuvvetlerine "açık ve kesin" emir verme çağrısında bulundu.

Bachelet'in yaptığı yazılı açıklama, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani tarafından okundu.

Michelle Bachelet, açıklamasında, Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri ve ulusal ordu birliklerinin eyaletin başkenti Mekelle için savaştığını, her iki tarafın son derece agresif ve kışkırtıcı söylemlerinin sivillerin güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye attığını vurguladı.

"Böylesine söylemlerin uluslararası insani hukukun daha fazla ihlal edilmesine yol açacağından korkuyorum" ifadesini kullanan Bachelet, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in, "teslim olun" çağrısı yaptığı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine 72 saat süre verdiğini anımsattı.

Michelle Bachelet, söz konusu ültimatomun ardından Mekelle civarına yoğun şekilde tank ve ağır silahların konuşlandırıldığı yönündeki haberler nedeniyle "alarma geçtiklerini" aktardı.

Taraflara karşılıklı olarak kışkırtıcı söylemlerden kaçınmalarını tavsiye eden Bachelet, çatışan taraflara, kuvvetlerine "açık ve kesin" emirler verme çağrısında bulundu.

Etiyopya silahlı kuvvetlerinin, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyonu devam ederken, Başbakan Abiy Ahmed dün TPLF'ye "cunta" yönetimine teslim olmaları için 72 saat süre vermişti.

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