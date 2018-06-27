BM’den dünyaya ‘Merhaba Umut’ örneği

HAYATA KATILIMLARI SAĞLANDI

Türkiye’nin dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığı vurgulanan makalede, Suriye krizinin başından bu yana geçen zamanda, Türkiye’de yardımların odağının, acil müdahaleden, toplumsal hayata katılım perspektifine kaydığının altı çizildi. “Merhaba Umut, mobil iletişimin entegrasyon konusunda sunabileceği büyük katkının kanıtı olan bir mobil uygulama” ifadelerine yer verilen makalede, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun, “Yapay zeka, artırılmış ve sanal gerçeklik, robot teknolojileri gibi yenilikler, insan hayatında farklı ufuklar açabilmemiz için bize imkan sunuyor. Önemli olan bu teknolojileri insan için kullanmak adına kararlılık göstermemiz” sözleri de yer buldu.