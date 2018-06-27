THY - İmaj
0553 313 94 23

BM’den dünyaya ‘Merhaba Umut’ örneği

Suriyeli mültecilerin iletişim sorununa çözüm sunmak amacıyla Turkcell’in geliştirdiği “Hello Hope-Merhaba Umut” uygulaması, Birleşmiş Milletler’in telekomünikasyon sektörüyle ilgili kurumu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nce (ITU) örnek gösterildi. ITU’nun internet sayfasında yer alan makalede, Merhaba Umut’u dünyaya anlattı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:02
BM’den dünyaya ‘Merhaba Umut’ örneği

HAYATA KATILIMLARI SAĞLANDI

Türkiye’nin dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığı vurgulanan makalede, Suriye krizinin başından bu yana geçen zamanda, Türkiye’de yardımların odağının, acil müdahaleden, toplumsal hayata katılım perspektifine kaydığının altı çizildi. “Merhaba Umut, mobil iletişimin entegrasyon konusunda sunabileceği büyük katkının kanıtı olan bir mobil uygulama” ifadelerine yer verilen makalede, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun, “Yapay zeka, artırılmış ve sanal gerçeklik, robot teknolojileri gibi yenilikler, insan hayatında farklı ufuklar açabilmemiz için bize imkan sunuyor. Önemli olan bu teknolojileri insan için kullanmak adına kararlılık göstermemiz” sözleri de yer buldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 11:02
  1. Suriyeli sığınmacılar
  2. BM
  3. Iletişim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
    1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
    2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
    3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
    4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
    5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
    6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
    7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
    8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
    9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
    10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
    11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
    12. Hamilelikte kaju yerseniz...
    13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
    14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
    15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
    16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
    17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
    18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
    19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
    20. İYİ Parti'de toplu istifa!
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması