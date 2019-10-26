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BM’den dikkat çeken Cemal Kaşıkçı açıklaması! O ülkenin resmi yetkilileri önceden planlamış

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:56
BM’den dikkat çeken Cemal Kaşıkçı açıklaması! O ülkenin resmi yetkilileri önceden planlamış

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini 'Suudi Arabistanlı resmi yetkililerin katılımıyla önceden planlanmış bir eylem' olarak niteledi.

Daha önce "Kaşıkçı cinayeti Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın izni olmadan işlenmiş olamaz" ifadesini kullanan BM yetkilisi Callamard'dan benzer bir açıklama daha geldi.

'Titizlikle organize edildi'

Callamard, "Titizlikle organize edilen ve hazırlanan bir özel operasyon yapıldığını biliyorum. Cinayetin bir planın parçası olduğundan hiç şüphem yok" dedi.

Riyad'daki birçok resmi yetkilinin bu özel operasyonun organizasyonunda yer aldığını da bildiğini anlatan Callamard, "Ayrıca, yaklaşık 17 Suudi yetkilinin muhtemelen suç mahallini incelemek ve düzenlemek için cinayetten sonra oraya gitmesi de dahil olmak üzere Riyadlı yetkililerin cinayetten sonraki olaylara katıldığını da biliyorum" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 15:56
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard
  2. Birleşmiş Milletler (BM)
  3. Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

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