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Dünya BM'den Çin soruşturulsun çağrısı
Dünya

BM'den Çin soruşturulsun çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Çin'deki kamplarda Uygurlu kadınlara sistematik tecavüz ve işkence yapıldığı iddialarının ardından, bölgeyi bir heyetin incelemesi gerektiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 00:18:00 -
BM'den Çin soruşturulsun çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Uygurlara Çin'deki kamplarda "sistematik tecavüz ve işkence yapıldığı" iddialarını sorması üzerine şunları söyledi:

"BBC haberindeki iddiaların içeriği ve bu iddiaların yetkililer tarafından reddedildiği göz önünde bulundurulduğunda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin önerdiği misyon (ziyaret) hiç olmadığı kadar önemli hale geldi."

Çin'in uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

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