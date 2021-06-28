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Dünya BM'den Çin açıklaması: Endişeliyiz
Dünya

BM'den Çin açıklaması: Endişeliyiz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, Çin’de "keyfi olarak" tutuklanan aktivistlerin kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldıklarını gösteren sayısız rapor olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 23:51:00 -
BM'den Çin açıklaması: Endişeliyiz

Lawlor, Çin’in insan hakları savunucularına yönelik keyfi tutuklamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsan hakları savunucularını, barışçıl insan hakları aktiviteleri nedeniyle mahkum etmek, gözaltında kötü muamelede bulunmak ve onlara yeterli tıbbi bakım sağlamamak…devam edemez." ifadesini kullandı.

Lawlor, tutuklu bulunan insan hakları savunucularının “yaygın” olarak kötü muameleye maruz kaldıklarına işaret eden “sayısız rapor” olduğunu vurguladı.

Aktivistlerden Gao Cışıng’ın “zorla kaybedildiğini”, Guo Hongvey’in de hapishanede yaşamını yitirdiğini belirten Lawlor, en az 13 aktivistin “sahte suçlamalarla” 10 yıldan fazla hapse mahkum edildiğini belirtti.

Lawlor, tutuklu bilim insanı Ilham Tohti’ye ilişkin de şunları kaydetti:

"Tohti keyfi olarak tutuklandı, iddiaya göre işkence gördü ve kapalı kapılar ardında yapılan bir yargılamanın ardından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hiçbir aile ziyaretine izin verilmedi ve tutuklandığı zamandan bu yana Çinli yetkililer tarafından herhangi bir bilgi verilmedi."

Özel Raportör Lawlor, 10 yıldır hapiste olan Chen Xi’nin kronik enterit hastası olduğunu ve ciddi sağlık sorunları yaşadığını kaydetti.

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