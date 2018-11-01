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BM'den Cemal Kaşıkçı çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamasının ardından, Suudi Arabistan'a yaptığı çağrıyı yineleyerek "Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunun açıklanması çağrısının" hala geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:31
BM'den Cemal Kaşıkçı çağrısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin açıklamasından sonra AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan OHCHR Sözcüsü Rupert Colville, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için "tarafsız ve bağımsız" soruşturma çağrısı yaptıklarını anımsattı.

Sözcü Colville, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, Suudi Arabistan'a, Kaşıkçı'nın cesedinin yerinin açıklanması ve soruşturmaya uluslararası bağımsız uzmanların da dahil edilmesi çağrısında bulunduğunu ve bu çağrının hala geçerli olduğunu belirterek "Açıkçası, sağlam ve kanıtlarla desteklenmiş bilgilere sahip olduktan sonra dava hakkında daha fazla yorum yapabiliriz." ifadesini kullandı.

"Suçlular hesap vermeli"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, salı günü yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin "bağımsız ve tarafsız" bir şekilde soruşturulması gerektiğinin altını çizerek cinayete karışanların hesap vermesi gerektiğini vurgulamıştı.

Soruşturmanın "politik kaygılardan arındırılması için" uluslararası uzmanların da delillere ve tanıklara tam erişiminin sağlanacak şekilde sürece dahil edilmesi gerektiğini belirten Bachelet, adli muayene ve otopsinin bir cinayetin aydınlatılmasında "hayati unsurlar" olduğuna dikkati çekmişti.

Bachelet, "Suudi yetkilileri, daha fazla gecikme olmadan ve kaçamak cevap vermeksizin (Kaşıkçı'nın) cesedinin nerede olduğunu ortaya çıkarmaya çağırıyorum." demişti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 16:31
  1. İstanbul
  2. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
  3. cemal kaşıkçı

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