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Dünya BM'den Burkina Faso çağrısı
Dünya

BM'den Burkina Faso çağrısı

BM, Burkina Faso ordusunu Cumhurbaşkanı Kabore'yi serbest bırakmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 15:42:00 -
BM'den Burkina Faso çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore ve diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM'nin Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında, Burkina Faso'daki darbeye değindi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Burkina Faso'da ordunun darbe yapmasını "derin bir biçimde kınadığını" belirten Shamdasani, "Orduyu, gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve diğer üst düzey yetkilileri derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Anayasal düzene hızlı bir dönüş çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Shamdasani, ülkedeki insan hakları durumunu izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

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